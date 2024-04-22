"فولكسفاغن" تواجه تحديا لإقناع المستثمرين بقدرتها على زيادة حصتها السوقية في الصين
بعد انتزاع "بي واي دي" لقب أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في البلاد
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
تواجه شركة فولكسفاغن -Volkswagen لصناعة السيارات تحديا كبيرا لإقناع المستثمرين بقدرتها على زيادة حصتها السوقية من السيارات الكهربائية في الصين، بعدما تمكنت شركة "بي واي دي - BYD" الصينية من انتزاع مركز الصدارة كأكبر شركة لصناعة السيارات في الصين.
وتتوقع فولكسفاغن - Volkswagen" حاليا أن استعادتها لموقعها سيستغرق حتى عام 2026 على الرغم من تشكيك المستثمرين بذلك.
وكانت الشركة قد تعرضت إلى مشاكل كبيرة تتعلق بتأخير الإصدارات الجديدة، بالإضافة إلى الأخطاء البرمجية التي أطاحت بالرئيس التنفيذي السابق للشركة، في وقت بدأت فولكسفاغن شراكة جديدة مع صانع السيارات الكهربائية الصينية "شيبنغ XPENG" العام الماضي لتعزيز عائداتها في سوق السيارات الأكبر عالميا.
-
"الصابون" يجبر "تسلا" على استدعاء حوالي 4 آلاف مركبة.. فما القصة؟"تسلا" أكبر الخاسرين في مؤشر S&P 500 في الربع الأول سيارات
-
"بينانس" للعربية: نترقب تشريعات الأصول الافتراضية في السعودية للحصول على ترخيصقال: المملكة شهدت أكبر نمو في العملات الرقمية عالمياً افتتاح الأسواق
-
سوق أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع بورصة طشقند لدعم أنشطة السوق العابرة للحدودالمذكرة تمهد الطريق لانضمام بورصة طشقند إلى منصة تبادل أسواق المال