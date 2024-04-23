اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الصين تجدد دعمها للسيارات الكهربائية بتمديد الإعفاءات الضريبية ..
إحدى السيارات الكهربائية من شركة بي واي دي الصينية
سيارات كهربائية

"الطاقة الدولية": السيارات الكهربائية ستشكل خمس المبيعات العالمية في 2024

لتصل إلى نحو17 مليونا بنهاية العام

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

قالت وكالة الطاقة الدولية إن انتشار السيارات الكهربائية في أنحاء العالم سيقلص استهلاك النفط في النقل البري خلال العقد المقبل.

وأضافت الوكالة في تقرير سنوي معني بآفاق السيارات الكهربائية العالمي أنه من المتوقع أن تكون سيارة من بين كل خمس سيارات تباع في العالم هذا العام كهربائية، فيما من المنتظر أن تعيد توقعات بارتفاع الطلب على مدى العقد المقبل تشكيل قطاع صناعة السيارات العالمي وتقلص استهلاك الوقود بشكل كبير في النقل البري.

وأضافت الوكالة أن أحدث التوقعات تشير إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية ستظل قوية في 2024 لتصل إلى حوالي 17 مليونا بحلول نهاية العام وفق وكالة أنباء العالم العربي.

ارتفاع صادرات الصين من السيارات 33.2% إلى 1.32 مليون مركبة خلال الربع الأول سيارات سيارات ارتفاع صادرات الصين من السيارات 33.2% إلى 1.32 مليون مركبة خلال الربع الأول

وفي الربع الأول من العام الجاري، زادت المبيعات بنحو 25 % مقارنة مع الفترة نفسها من 2024، ما يماثل معدل النمو المسجل في الفترة نفسها قبل عام، ولكن من قاعدة أكبر.

ويعادل عدد السيارات الكهربائية المباعة عالميا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري تقريبا عدد السيارات التي جرى بيعها في عام 2022 بأكمله.

وأضاف التقرير أنه في 2024، من المتوقع أن تقفز مبيعات السيارات الكهربائية في الصين إلى نحو 10 ملايين سيارة ما يمثل 45 %من إجمالي مبيعات السيارات في البلاد.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن تكون سيارة تقريبا من بين كل 9 سيارات مباعة كهربائية، بينما في أوروبا، وعلى الرغم من التوقعات الضعيفة عموما لمبيعات سيارات الركاب والإلغاء التدريجي لبعض حوافز السيارات الكهربائية في بعض الدول، ستظل السيارات الكهربائية تمثل نحو واحد من بين 4 سيارات مباعة.

وقالت الوكالة إن هذا النمو يستند إلى الرقم القياسي المسجل في 2023. إذ أن مبيعات السيارات الكهربائية قفزت 35 %في العام الماضي لتصل إلى 14 مليون تقريبا.

وعلى الرغم من أن الطلب ظل متركزا بشكل كبير في الصين وأوروبا والولايات المتحدة، فإن النمو انتعش أيضا في بعض الأسواق الناشئة مثل فيتنام وتايلاند، حيث شكلت السيارات الكهربائية 15 %و 10%على الترتيب من جميع مبيعات السيارات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مع اقتراب الانتخابات الأميركية.. بايدن يجمع التبرعات بينما ترمب عالق بالمحاكم مع اقتراب الانتخابات الأميركية.. بايدن يجمع التبرعات بينما ترمب عالق بالمحاكم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط