شركات صناعة السيارات العالمية تبحث عن شركاء صينيين في معرض بكين

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شهد معرض بكين للسيارات هذا العام قدوم شركات صناعة السيارات العالمية، بما في ذلك "فولكس فاغن" و"تويوتا"، متطلعة إلى اللحاق بباقي صانعي السيارات الكهربائية الصينيين الذين يهيمنون على أكبر سوق للسيارات في العالم.

وقال مسؤولون تنفيذيون في الصناعة إن المعرض الذي بدأ هذا الأسبوع أظهر تحولا ملحوظا في المواقف بين بعض شركات صناعة السيارات الأجنبية. وقال المسؤولون التنفيذيون إنه بعد إعجابهم بالقفزات الجريئة التي حققتها شركة "BYD" وغيرها من شركات صناعة السيارات الصينية في حدث العام الماضي في شنغهاي، تبحث شركات صناعة السيارات الأجنبية الآن بشغف عن شركاء صينيين وتعلن عن علاقات جديدة.

ومن بين الشركات الأكثر نشاطًا كانت شركات صناعة السيارات الأوروبية واليابانية، بحسب تقرير لـ"رويترز" اطلعت عليه "العربية Business". أعلنت شركة "تويوتا موتور" أنها ستتعاون مع شركة الألعاب الصينية العملاقة ووسائل التواصل الاجتماعي "تنسنت" في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، كما قامت شركة "فولكس فاغن" بالترويج لشراكتها مع شركة السيارات الكهربائية الصينية الناشئة "XPeng".

قال مسؤول تنفيذي من شركة "رينو" يوم الجمعة إنه أجرى "محادثات محورية" مع شركة تصنيع السيارات الكهربائية الصينية "Li Auto" وشركة "Xiaomi" صانعة الهواتف الذكية التي قدمت للتو سيارتها الأولى، لاستكشاف تقنيات السيارات الكهربائية والمركبات الذكية. وفي الوقت نفسه، أعلنت نيسان عن شراكة مع شركة التكنولوجيا الصينية بايدو لإجراء أبحاث حول الذكاء الاصطناعي و"السيارات الذكية".

وقام ماكوتو أوشيدا، الرئيس التنفيذي لشركة "نيسان"، بزيارة العديد من الأكشاك بما في ذلك جناح شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، والتي أصبحت موردًا رئيسيًا للسيارات.

وقال بوب بوش، نائب الرئيس الأول للمبيعات العالمية في الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في شانغهاي، إن شركات صناعة السيارات الأوروبية أرسلت "المزيد من الإدارة العليا" لزيارة جناح شركة Hesai Technology، مورد تكنولوجيا الاستشعار عن بعد "LIDAR"، هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وأضاف: "إنهم يبحثون عن شريك لسد الفجوة". "لقد جاؤوا إلى هنا بخطة ومهمة".

وهيمنت العلامات التجارية الأجنبية على تجارة السيارات في الصين منذ التسعينيات وجلبت معرفة واسعة النطاق إلى الدولة الآسيوية. لكن في العام الماضي، انخفضت الحصة الجماعية للعلامات التجارية الأجنبية في سوق سيارات الركاب في الصين إلى 48%، بانخفاض حاد من 57% قبل عامين فقط، وفقًا لبيانات من الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

الشركات المحلية

شددت شركات صناعة السيارات الألمانية، بما في ذلك "فولكس فاغن" و"مرسيدس" على وجه الخصوص، على جهودها لتوطين الإنتاج والاستثمار بشكل أكبر في الشراكات المحلية، حيث قالت "فولكس فاغن" مرارًا وتكرارًا إن هدفها هو أن تظل صانع السيارات الأجنبي الأكثر مبيعًا في الصين حتى عام 2030.

وقالت هيلدغارد مولر، رئيسة مجموعة السيارات في ألمانيا "VDA"، لـ"رويترز"، إن شركات صناعة السيارات الألمانية تستكشف، بالإضافة إلى ذلك، استراتيجيات تسويقية جديدة لجذب المستهلكين الصينيين. ويشمل ذلك الشراكة مع أصحاب النفوذ في مجال السيارات في البلاد، الذين يروجون ويناقشون نماذج واتجاهات السيارات الجديدة مع عدد كبير من متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

انخفضت الحصة السوقية لشركة "تويوتا"، أكبر شركة لصناعة السيارات مبيعا في العالم، في العام الماضي، وفقا لبيانات من جمعية سيارات الركاب الصينية.

وقالت "CPCA" إن مشاريع "تويوتا" المشتركة في الصين مع "GAC" و"FAW" استحوذت مجتمعة على 7.9% من سوق السيارات الصيني في العام الماضي، مقارنة بحصة 8.6% في عام 2022. قالت "تويوتا" إنها ستدرج تكنولوجيا من شركة "Tencent" في سيارة ركاب صينية الصنع ستطرحها شركة صناعة السيارات اليابانية للبيع هذا العام كجزء من شراكة جديدة.

حرصت "تويوتا" - يوم الخميس الماضي - على التأكيد على العلاقة الجديدة، حيث قام كبير مسؤولي التكنولوجيا لديها، هيروكي ناكاجيما، بدعوة أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة "تينسنت" على خشبة المسرح لحضور عرض معرض السيارات الخاص بها.

وقال دوسون تونغ، الرئيس التنفيذي لشركة Tencent Cloud ومجموعة الصناعات الذكية: "نريد مع تويوتا بناء منتجات وخدمات أقرب إلى المستهلكين، من أجل بناء حلول التنقل للمستقبل بشكل مشترك ونتطلع إلى ثمار تعاوننا".