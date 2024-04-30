صادرات كوريا الجنوبية من السيارات تسجل مستوى قياسياً عند 15.84 مليار دولار

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أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات وصلت إلى أعلى مستوى قياسي في الربع الأول من هذا العام مقارنة بأي ربع أول.

ووصلت قيمة شحنات السيارات الصادرة إلى 15.84 مليار دولار أميركي في الفترة من يناير إلى مارس، بزيادة 2.8% عما قبل عام، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.

ويعد هذا أعلى رقم لأي ربع أول على الإطلاق، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 15.41 مليار دولار المسجل قبل عام وفق وكالة يونهاب الكورية للأنباء.

وسجلت صادرات السيارات نموا على أساس سنوي للربع الثامن على التوالي،لكن عدد الوحدات المصدرة انخفض بنسبة 0.8% إلى 680 ألف وحدة في الربع الأول من هذا العام.

وقفزت صادرات السيارات الكورية إلى الولايات المتحدة بنسبة 24.2% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 8.73 مليارات دولار، وزادت الصادرات إلى كندا بنسبة 2.4% إلى 1.23 مليار دولار.

لكن المبيعات في أستراليا تراجعت بنسبة 11.6% إلى 824 مليون دولار، وانخفضت الصادرات إلى بريطانيا وألمانيا بنسبة 13.2% و39.4%على التوالي.

وقاد الطلب على السيارات متوسطة الحجم التي تعمل بمحركات البنزين النمو الإجمالي للصادرات، مما عوض عن انخفاض مبيعات السيارات الصديقة للبيئة.

وتراجعت صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 3.3% على أساس سنوي إلى 5.84 مليارات دولار في الربع الأول، على الرغم من أن السيارات الهجينة حققت مبيعات فصلية قياسية بلغت 2.09 مليارات دولار.

وانخفضت واردات كوريا الجنوبية من السيارات بنسبة 29.1% إلى 2.7 مليار دولار، وهو الانخفاض الفصلي الثالث على التوالي.

وفي العام الماضي، بلغت صادرات البلاد من السيارات أعلى مستوى لها على الإطلاق بقيمة 70.9 مليار دولار بفضل شعبية السيارات الصديقة للبيئة.