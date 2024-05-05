نمو مبيعات السيارات صديقة البيئة 8.7% في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول

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سجلت مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية أكثر من 10 ألف وحدة في الربع الأول من هذا العام بفضل الطلب المتزايد على السيارات الهجينة.

ووصل إجمالي مبيعات السيارات الصديقة للبيئة من 5 شركات محلية لصناعة السيارات، بما في ذلك هيونداي موتور وكيا، إلى 101.72 ألف وحدة خلال الفترة من يناير إلى مارس هذا العام، بزيادة 8.7% عن نفس الفترة من العام الماضي وفق بيانات رسمية صدرت اليوم الأحد.

وكانت من بين السيارات الصديقة للبيئة المباعة 85.83 ألف سيارة هجينة بزيادة 42.4% عن العام الماضي لتشكل 84.4% من إجماليها، وفق وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.

و انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 51.4% من 31.34 ألف وحدة في الربع الأول من العام الماضي إلى 15.24ألف وحدة في الربع الأول من هذا العام

وكان طراز سورينتو الهجين لشركة كيا هو الطراز الأكثر مبيعا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام حيث تم بيع 19.73ألف وحدة تقريبا، ويليه طراز سنتافي الهجين لشركة هيونداي موتور بـ 15.98ألف وحدة، وطراز كرنفال الهجين لشركة كيا بـ 12.2 ألف وحدة.