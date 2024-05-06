36 مليار يورو صادرات ألمانيا من السيارات الكهربائية العام الماضي

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أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن بألمانيا اليوم أنه تم تصدير 786 ألف سيارة كهربائية مقارنة بـ 446 ألف سيارة تم استيرادها من دول أخرى، فقد صدرت ألمانيا سيارات كهربائية أكثر مما استوردته العام الماضي.

ومن حيث القيمة، تفوقت الصادرات أيضا بشكل كبير على الواردات، حيث بلغت قيمة الأولى 36 مليار يورو، مقابل 14.1مليار يورو للثانية.

ووفقا للبيانات، كانت الصين أهم مستورد للسيارات الألمانية الكهربائية بحصة بلغت 29%، متقدمة على كوريا بنسبة تقل قليلا عن 10% وفق وكالة الأنباء العمانية.

ونمت صادرات السيارات التي تعمل بالكهرباء البحتة بنسبة 58% العام الماضي، مقابل ارتفاع في الواردات بنسبة 23.5%.

وأشار المكتب إلى أن السيارات الكهربائية شكلت نحو 25% فقط من صادرات السيارات الألمانية العام الماضي.

ووفقا للبيانات، أنتجت المصانع الألمانية 973 ألف سيارة كهربائية بزيادة قدرها 59.9%، مقابل 2.4 مليون سيارة تعمل بمحركات الاحتراق بزيادة قدرها7.9%.