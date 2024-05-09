"تسلا" تواجه تحقيقات بشأن تضليل للمستثمرين حول القيادة الذاتية لسياراتها

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تراجع سهم شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية بعد أن بدأ المدعي العام تحقيقات حول ما إذا كانت تسلا قد ضللت المستثمرين والعملاء حول الإمكانات الحقيقية للقيادة الذاتية لسياراتها الكهربائية.

وبينما حذرت تسلا السائقين من البقاء على استعداد لتولي القيادة، تدرس وزارة العدل الأميركية تصريحات أخرى صادرة عن الشركة ورئيسها التنفيذي، إيلون ماسك، تشير إلى أن سياراتها يمكنها أن تقود نفسها بنفسها.

وفي حين أن وظائف القيادة الذاتية الكاملة في تسلا يمكن أن تدعم السائقين في مهام مثل التوجيه والكبح وتغيير المسارات، إلا أن هذه الأنظمة لا تمكّن السيارة من العمل من دون إشراف بشري.