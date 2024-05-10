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أظهرت بيانات اليوم الجمعة تراجع مبيعات السيارات في الصين 5.8% على أساس سنوي في أبريل/نيسان بعدما أخفقت منافسة شرسة في الأسعار وحوافز متنوعة في تبديد حذر المستهلكين بشأن بنود الإنفاق الكبيرة وسط هشاشة تشوب الانتعاش الاقتصادي.
وكشفت بيانات رابطة سيارات الركاب في الصين أن إجمالي مبيعات سيارات الركاب بلغ 1.55 مليون وحدة في أبريل/نيسان، بانخفاض 9.6% عن مبيعات مارس/آذار.
وكانت مبيعات السيارات ارتفعت 5.7% على أساس سنوي في مارس/آذار كما قفزت 53% على أساس شهري.
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