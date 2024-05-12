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سيارات كهربائية

أميركا تخطط لمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية

بجانب رسوم أخرى على واردات الطاقة النظيفة

دبي - العربية.نت
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تخطط إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لزيادة الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية بأربعة أضعاف إلى 100%، في الوقت الذي تكثف فيه الجهود قبل الانتخابات لحماية الصناعة الأميركية.

ومن المتوقع أن تعلن الإدارة يوم الثلاثاء المقبل عن هذه الخطوة ورسوم جمركية أخرى على واردات الطاقة النظيفة وفق ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز".

وأفادت الصحيفة أن الارتفاع الحاد في الرسوم يأتي وسط مخاوف متزايدة من أن بكين قد تغرق الأسواق الأميركية بالسيارات الكهربائية الرخيصة،مما يهدد صناعة السيارات الأميركية.

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