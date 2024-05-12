صادرات السيارات الصينية تتجاوز نصف مليون سيارة خلال أبريل

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أظهرت نتائج بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لمُصنّعي السيارات يوم السبت الماضي، تصدير إجمالي 504 آلاف سيارة خلال شهر أبريل الماضي، ما يسجل نمواً كبيراً على أساس سنوي بنسبة 34%.

ومن حيث نوع المركبة، استحوذت سيارات الركاب على حصة الأسد من صادرات البلاد، حيث تم شحن 429 ألف وحدة دولياً، ما يُمثّل زيادة بنسبة 1.2% عن الشهر الأسبق، وارتفاعاً كبيراً على أساس سنوي بلغ 35.9%.

ومن ناحية أخرى، سجّلت صادرات المركبات التجارية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 4.2% مقارنة بالشهر الأسبق، إلا أنها تمكنت من تحقيق زيادة واضحة على أساس سنوي بنسبة 24%، مع تصدير 74 ألف وحدة.

وجاءت أرقام التصدير التراكمية للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مثيرة للإعجاب بنفس القدر، مع تصدير إجمالي 1.827 مليون وحدة، فيما شهدت صناعة السيارات ارتفاعاً سنوياً بنسبة 33.4%.

وبحسب البيانات؛ تواصل سيارات الركاب قيادة هذا الاتجاه بتصدير 1.539 مليون وحدة، ما يُسجّل زيادة نسبتها 34.8%عن نفس الفترة من العام الماضي. كما ساهمت المركبات التجارية في النمو حيث تم تصدير 288 ألف وحدة، بزيادة نسبتها 26.5% على أساس سنوي.

وصدّرت الصين 4.91 مليون مركبة في عام 2023 مع توقعات بأن تظهر كأكبر مُصدّر للسيارات في العالم.

ونمت صادرات البلاد من السيارات بنسبة 57.9% على أساس سنوي العام الماضي، مع ارتفاع صادرات مركبات الطاقة الجديدة بنسبة 77.6% إلى 1.2 مليون وحدة.