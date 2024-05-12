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صادرات السيارات الصينية - وكالة الأنباء العمانية
صادرات السيارات الصينية - العمانية
سيارات

صادرات السيارات الصينية تتجاوز نصف مليون سيارة خلال أبريل

نمو 34% على أساس سنوي

بكين – شينخوا
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أظهرت نتائج بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لمُصنّعي السيارات يوم السبت الماضي، تصدير إجمالي 504 آلاف سيارة خلال شهر أبريل الماضي، ما يسجل نمواً كبيراً على أساس سنوي بنسبة 34%.

ومن حيث نوع المركبة، استحوذت سيارات الركاب على حصة الأسد من صادرات البلاد، حيث تم شحن 429 ألف وحدة دولياً، ما يُمثّل زيادة بنسبة 1.2% عن الشهر الأسبق، وارتفاعاً كبيراً على أساس سنوي بلغ 35.9%.

ومن ناحية أخرى، سجّلت صادرات المركبات التجارية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 4.2% مقارنة بالشهر الأسبق، إلا أنها تمكنت من تحقيق زيادة واضحة على أساس سنوي بنسبة 24%، مع تصدير 74 ألف وحدة.

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وجاءت أرقام التصدير التراكمية للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مثيرة للإعجاب بنفس القدر، مع تصدير إجمالي 1.827 مليون وحدة، فيما شهدت صناعة السيارات ارتفاعاً سنوياً بنسبة 33.4%.

وبحسب البيانات؛ تواصل سيارات الركاب قيادة هذا الاتجاه بتصدير 1.539 مليون وحدة، ما يُسجّل زيادة نسبتها 34.8%عن نفس الفترة من العام الماضي. كما ساهمت المركبات التجارية في النمو حيث تم تصدير 288 ألف وحدة، بزيادة نسبتها 26.5% على أساس سنوي.

وصدّرت الصين 4.91 مليون مركبة في عام 2023 مع توقعات بأن تظهر كأكبر مُصدّر للسيارات في العالم.

ونمت صادرات البلاد من السيارات بنسبة 57.9% على أساس سنوي العام الماضي، مع ارتفاع صادرات مركبات الطاقة الجديدة بنسبة 77.6% إلى 1.2 مليون وحدة.

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