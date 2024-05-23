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الحكومات المحلية في الصين تلاحق وحدة "إيفرغراند" للسيارات الكهربائية

لاسترداد إعانات بقيمة 262 مليون دولار

دبي - العربية.نت
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تلاحق الحكومات المحلية في الصين وحدة السيارات الكهربائية التابعة لمجموعة "إيفرغراند - Evergrande" عملاق التطوير العقاري الصيني المتعثر.

وتهدف الملاحقات لإعادة إعانات بقيمة 1.9 مليار يوان ما يعادل 262 مليون دولار من الشركة بعد فشلها في بدء الإنتاج الضخم لسيارتها التي طال انتظارها.

وكانت مجموعة "Evergrande New Energy Vehicle "قد وقعت عددا من الاتفاقيات مع السلطات المحلية منذ عام 2019 وبعد عدم التزامها بشروط الصفقات، تلقت خطابًا يلزمها بإعادة الحوافز والإعانات التي حصلت عليها.

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