إيلون ماسك يعارض فرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية

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أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" الأميركية إيلون ماسك عن معارضته للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على السيارات الكهربائية الصينية.

وقال ماسك أول من أمس في تصريحات عبر رابط فيديو ردا على أسئلة للجمهور خلال مؤتمر "فيفاتيك" في باريس، وهو مؤتمر تكنولوجي سنوي مخصص للابتكار والشركات الناشئة، "لم تطلب تسلا ولا أنا فرض هذه الرسوم". وذلك بحسب وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.

وأضاف معلقا على قرار إدارة بايدن رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الواردة من الصين إلى 100% "في الواقع، لقد فوجئت عندما تم الإعلان عن (الرسوم الجمركية)".

وتابع قائلا "تنافس تسلا بشكل جيد في السوق الصينية، بدون رسوم أو دعم تفضيلي. بشكل عام، أنا أؤيد عدم وجود رسوم. الأشياء التي تمنع حرية التبادل أو تشوه السوق ليست جيدة".

بدأت "تسلا" أعمال البناء في مصنع ضخم في شانغهاي يوم الخميس لتصنيع بطاريات تخزين الطاقة الخاصة بها "ميغاباك"، وهو المشروع الذي أشادت به الشركة ووصفته بأنه سيشكل "علامة فارقة".

ويعد المصنع هو الأول من نوعه الذي تبنيه شركة "تسلا" خارج الولايات المتحدة والمصنع الثاني للشركة في شانغهاي وذلك بعد افتتاح مصنعها "جيجا فاكتوري" في عام 2019 باستثمارات أولية تزيد على 50 مليار يوان (نحو 7 مليارات دولار أميركي).