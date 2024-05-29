"فولكس فاغن" تعتزم إنتاج سيارات كهربائية بسعر 20 ألف يورو

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كشفت شركة فولكس فاغن عن عزمها إنتاج سيارات كهربائية بسعر 20 ألف يورو، وقررت بذلك عدم عقد شراكة مع منافسيها لمواجهة العلامات التجارية الصينية.

وفي سياق متصل، كشفت "PORSCHE" المملوكة لـ"فولكس فاغن" عن أول نسخة هجينة من سيارتها الرياضية 911، بسعر يبدأ من 165 ألف دولار.

وفي وقت سابق، شددت شركات صناعة السيارات الألمانية، بما في ذلك "فولكس فاغن" و"مرسيدس" على وجه الخصوص، على جهودها لتوطين الإنتاج والاستثمار بشكل أكبر في الشراكات المحلية.

وقالت "فولكس فاغن" مرارًا وتكرارًا إن هدفها هو أن تظل صانع السيارات الأجنبي الأكثر مبيعًا في الصين حتى عام 2030.