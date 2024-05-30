بكين: تحقيق المفوضية الأوروبية حول السيارات الكهربائية الصينية غير منطقي

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قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن بكين حثت المفوضية الأوروبية على وقف التحقيق الذي تجريه بشأن الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، واصفة التحقيق بأنه "غير منطقي" ولا يتماشى مع القواعد الدولية.

وبدأت المفوضية، التي تشرف على القواعد التجارية في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، تحقيقا في أكتوبر/تشرين الأول بشأن ما إذا كان قطاع صناعة السيارات الكهربائية في الصين يتلقى دعماً حكومياً يقتضي فرض رسوم جمركية إضافية.

لكن المفوضية ستؤجل القرار بشأن الرسوم الجمركية إلى ما بعد انتخابات البرلمان الأوروبي المزمعة في التاسع من يونيو/حزيران.

يشار إلى أن شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية، تتسابق نحو السوق الأوروبية في الوقت الذي تتجه فيه السلطات الحكومية في دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض تعريفات جمركية على هذه الصناعة، وهو ما يتوقع أن يحد من تدفق هذه المركبات قريباً.

وقال تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، مؤخراً واطلعت عليه "العربية.نت"، إن شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية تمضي قدماً بالتوسع في أوروبا، حتى في الوقت الذي يثير فيه السياسيون احتمال فرض رسوم جمركية مرتفعة على السيارات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وافتتحت شركة "نيو" الصينية قبل أيام صالة عرض في أمستردام بهولندا، بينما أطلقت شركة (Xpeng) الأسبوع الماضي سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات G9 وG6 في فرنسا.

وكانت شركة (Xpeng) قد عرضت أيضاً سيارة كهربائية في مؤتمر "فيفا تيك" الذي استضافته باريس مؤخراً، كما عرضت شركة (BYD) إحدى مركباتها أيضاً في فرنسا.

وتأتي جهود التسويق الحثيثة التي تبذلها شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية وسط تحقيق مستمر تجريه المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في الإعانات المقدمة لمصنعي السيارات الكهربائية في الصين، ويمكن أن تؤدي نتيجة هذا التحقيق إلى فرض تعريفات جمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية.