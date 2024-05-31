مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
معرض لسيارات هيونداي
معرض لسيارات هيونداي
سيارات

منظمون: المعرض الدولي للسيارات لن يقام بعد الآن في جنيف

أكدوا أنهم ما زالوا يعتزمون إقامة المعرض بقطر في نوفمبر

باريس - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قال منظمو معرض جنيف الدولي للسيارات اليوم الجمعة، إنهم لن يعقدوا الحدث السنوي بعد الآن في جنيف، وأرجعوا ذلك إلى ضبابية بيئة السوق.

وأضاف المنظمون في بيان أنهم ما زالوا يعتزمون إقامة المعرض بقطر في نوفمبر/تشرين الثاني.

جدير بالذكر أن ورقة بحثية حديثة توصلت إلى أن السيارات الهجينة والكهربائية تشكل ضعف الخطر الذي تشكله سيارات البنزين والديزل التقليدية فيما يتعلق بحوادث المشاة على الطرق. إلا أن الدراسة كشفت عن تفاوت كبير مبني على نوع البيئة التي تسير فيها السيارات سواء الحضر أو الريف.

تغريم "إيفرغراند" العقارية الصينية 532 مليون يورو لإدانتها بالاحتيال شركات عقارات الصين تغريم "إيفرغراند" العقارية الصينية 532 مليون يورو لإدانتها بالاحتيال

واعتمدت الدراسة على بيانات تعود للفترة بين عامي 2013 و2017 في المملكة المتحدة، واستخدمت منهجية مبنية على عدد الأميال المقطوعة، وصلت إلى أكثر من 3 تريليونات ميل للسيارات التقليدية، وبيانات 4 مليارات ميل مقطوعة للسيارات الكهربائية والهجينة.

وصلت عدد حالات التصادم للمشاة وفقاً للعينة التي تم جمعها 96285 حالة، كانت السيارات الهجينة أو الكهربائية تشكل 2% فقط من تلك الحالات، بينما تمثّل سيارات الديزل أو البنزين 74%، بينما 24% من الإصابات لم توضح نوعية المحرك داخل السيارة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط