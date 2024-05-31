منظمون: المعرض الدولي للسيارات لن يقام بعد الآن في جنيف

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قال منظمو معرض جنيف الدولي للسيارات اليوم الجمعة، إنهم لن يعقدوا الحدث السنوي بعد الآن في جنيف، وأرجعوا ذلك إلى ضبابية بيئة السوق.

وأضاف المنظمون في بيان أنهم ما زالوا يعتزمون إقامة المعرض بقطر في نوفمبر/تشرين الثاني.

جدير بالذكر أن ورقة بحثية حديثة توصلت إلى أن السيارات الهجينة والكهربائية تشكل ضعف الخطر الذي تشكله سيارات البنزين والديزل التقليدية فيما يتعلق بحوادث المشاة على الطرق. إلا أن الدراسة كشفت عن تفاوت كبير مبني على نوع البيئة التي تسير فيها السيارات سواء الحضر أو الريف.

واعتمدت الدراسة على بيانات تعود للفترة بين عامي 2013 و2017 في المملكة المتحدة، واستخدمت منهجية مبنية على عدد الأميال المقطوعة، وصلت إلى أكثر من 3 تريليونات ميل للسيارات التقليدية، وبيانات 4 مليارات ميل مقطوعة للسيارات الكهربائية والهجينة.

وصلت عدد حالات التصادم للمشاة وفقاً للعينة التي تم جمعها 96285 حالة، كانت السيارات الهجينة أو الكهربائية تشكل 2% فقط من تلك الحالات، بينما تمثّل سيارات الديزل أو البنزين 74%، بينما 24% من الإصابات لم توضح نوعية المحرك داخل السيارة.