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سيارة أودي إي ترون - حساب شركة أودي على فيسبوك
سيارة أودي إي ترون - المصدر :حساب شركة أودي على فيسبوك
سيارات كهربائية

"بلو سمارت" الهندية تـطلق عملياتها في الإمارات بأسطول من السيارات الكهربائية

لتكون أول خدمة ليموزين فاخرة تعمل كهربائيا بشكل كامل في البلاد

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة بلو سمارت الهندية للتنقل عبر سيارات كهربائية، اليوم الاثنين، إطلاق خدماتها رسميا في الإمارات، ما يجعلها أول خدمة ليموزين فاخرة تعمل كهربائيا بشكل كامل في البلاد.

وأوضحت الشركة في بيان أن خدمة السيارات الفاخرة ستبدأ في دبي بأسطول من سيارات أودي إي ترون الفاخرة.

وقالت إن خدماتها تتضمن ميزات هي الأولى من نوعها في القطاع مثل ميزة عدم الإلغاء من قبل السائقين، وتسعيرة ثابتة وشفافة تُحدد مسبقا، والالتزام بالوصول في الوقت المحدد، بالإضافة إلى متتبع ثاني أكسيد الكربون يوضح كمية ثاني أكسيد الكربون التي تم توفيرها بعد كل رحلة يقوم بها المستهلك وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وتلبي الشركة الخدمات المتنوعة لاحتياجات جميع سكان دبي، حيث توفر رحلات داخل المدينة ورحلات إلى المطار وحجوزات تأجير بالساعة داخل المدينة وكذلك رحلات إلى الإمارات الأخرى، وفق البيان.

وقال الشريك المؤسس للشركة أنمول سينغ جاغي "مستقبل التنقل هو الكهرباء. ونحن متحمسون للغاية لأن نكون في طليعة هذه الطفرة التقنية في المركبات الكهربائية من خلال إطلاق خدمتنا بالسيارات الكهربائية الفاخرة أودي إي ترون".

وأضاف "بينما تمثل الإمارات وجهتنا الأولى في الشرق الأوسط، نهدف أيضا إلى التوسع في دول أخرى في هذه المنطقة من خلال التعاون مع الحكومات والشركات والعلامات التجارية والمستهلكين، لبناء مستقبل أكثر خضرة واستدامة للجميع".

وتعمل بلو سمارت، بحسب البيان، لتقديم خدمة التنقل بالسيارات الكهربائية في الهند وجنوب آسيا، وتوفر أيضا بنية تحتية لشحن السيارات الكهربائية.

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