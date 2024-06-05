فضيحة السيارات تضرب 5 شركات يابانية كبرى.. وتعليق الشحنات

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أقرت 5 شركات يابانية كبرى متخصصة في صناعة السيارات بتزوير بيانات اختبار الأداء للحصول على ترخيص لمنتجاتها.

وفي تعليق لها؛ قالت وزارة النقل اليابانية إن شركات تويوتا ومازدا وياماها وهوندا وسوزوكي متورطة في فضيحة تزوير البيانات التي يمكن أن تهز قطاع الصناعة في البلاد.

وأمرت الوزارة شركات تويوتا ومازدا وياماها بتعليق شحنات السيارات والدراجات النارية من الطرازات المعنية، وفق موقع "NHK WORLD News".

ووصف وزير النقل الياباني سايتو تيتسو الفضائح الأخيرة لخمس شركات لصناعة السيارات بأنها مؤسفة، قائلا إنها تقوض أسس نظام إصدار الشهادات.

وأضاف أن الوزارة ستتحقق بسرعة مما إذا كانت المركبات المعنية تفي بمعايير السلامة الوطنية.

وقال سايتو "على حد علمنا في هذه المرحلة فإن عدد الطرازات والوحدات المعنية محدود مقارنة بفضيحة دايهاتسو. وسنجري اختباراتنا الخاصة على الفور حتى لا يطول التأثير السلبي لتعليق شحنات السيارات على الاقتصاد".

وفي الوقت نفسه قال وزير الصناعة سايتو كين إن وزارته تستعد للتعامل مع أي ضرر مالي أو اضطرابات في قطاع صناعة السيارات بسبب الفضيحة.

وقال سايتو كين "سوف نتحقق من مدى تأثير ذلك على الموردين وسنكون مستعدين لاتخاذ أي إجراءات ضرورية".

وأشار إلى أن التحركات يمكن أن تشمل الدعم المالي لشركاء شركات صناعة السيارات.