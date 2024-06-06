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تسلا

انخفاض مبيعات "تسلا" بالصين في مايو للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024

تراجعت شحنات البيع المحلي والتصدير بنسبة 6.6%

دبي - العربية.نت
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انخفضت مبيعات شركة "تسلا - Tesla" من مصنعها في شنغهاي بالصين خلال مايو وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري.

وتراجعت شحنات Tesla التي تشمل السيارات للبيع المحلي، وكذلك للتصدير بنسبة 6.6% على أساس سنوي إلى 72 ألفا و573 سيارة وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية، بعد انخفاض بنسبة 18% في أبريل.

لكن على أساس شهري ارتفعت شحنات السيارات بنسبة 17% مقارنة بشهر أبريل.

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