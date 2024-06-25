أسهم شركات السيارات الكهربائية تواجه مصاعب مع توجه الحكومات لفرض رسوم جديدة
الولايات المتحدة تخطط لزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
يستعد المتداولون بأسهم شركات السيارات الكهربائية في الصين لمزيد من التقلبات المقبلة حيث تخطط الحكومات في جميع أنحاء العالم لفرض رسوم جديدة.
وواجهت أسهم السيارات الكهربائية الصينية صعوبات هذا العام، حيث انخفض سهم Li Auto بأكثر من 50%، وارتفع سهم Geely بنسبة 2.6% أي أقل من مكاسب مؤشر Hang Seng بنسبة 5.8%.
ومن المتوقع أن تعرقل رسوم الاستيراد خطط التوسع الخاصة بمصنعي السيارات الكهربائية الصينيين للتصدير وإنشاء مصانع في أوروبا على المدى المتوسط.
وفي مايو قالت الولايات المتحدة إنها تخطط لزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بمقدار أربعة أضعاف تقريبًا، كذلك أخطر الاتحاد الأوروبي هذا الشهر الشركات بما في ذلك BYD وGEELY بأنه سيفرض رسوما تصل إلى 48%. وتقوم كندا أيضًا بإعداد تعريفات جديدة محتملة.
-
"بيتكوين" تقلص خسائرها بعد تراجعها دون مستوى 59 ألف دولار
تصفية مراكز شراء على العملة بـ 210 ملايين دولار خلال 12 ساعة فقط
العملات المشفرة
-
مدينتان آسيويتان الأغلى عالمياً في الإنفاق على السلع الفاخرة
سنغافورة أغلى مدينة في العالم من حيث الإنفاق
اقتصاد
-
وزير: صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات بلغت 7 مليارات دولار منذ بداية 2024
أن يستمر نمو الصادرات الجزائرية ليصل إلى 29 مليار دولار بحلول عام 2030
اقتصاد