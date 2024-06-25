أسهم شركات السيارات الكهربائية تواجه مصاعب مع توجه الحكومات لفرض رسوم جديدة

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يستعد المتداولون بأسهم شركات السيارات الكهربائية في الصين لمزيد من التقلبات المقبلة حيث تخطط الحكومات في جميع أنحاء العالم لفرض رسوم جديدة.

وواجهت أسهم السيارات الكهربائية الصينية صعوبات هذا العام، حيث انخفض سهم Li Auto بأكثر من 50%، وارتفع سهم Geely بنسبة 2.6% أي أقل من مكاسب مؤشر Hang Seng بنسبة 5.8%.

ومن المتوقع أن تعرقل رسوم الاستيراد خطط التوسع الخاصة بمصنعي السيارات الكهربائية الصينيين للتصدير وإنشاء مصانع في أوروبا على المدى المتوسط.

وفي مايو قالت الولايات المتحدة إنها تخطط لزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بمقدار أربعة أضعاف تقريبًا، كذلك أخطر الاتحاد الأوروبي هذا الشهر الشركات بما في ذلك BYD وGEELY بأنه سيفرض رسوما تصل إلى 48%. وتقوم كندا أيضًا بإعداد تعريفات جديدة محتملة.