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سيارات ذاتية القيادة في الصين
سيارات ذاتية القيادة في الصين
سيارات

توجيهات حكومية للمدن الصينية بتخفيف القيود على شراء السيارات

وفقا لتعميم يهدف إلى خلق طلب استهلاكي

دبي - العربية.نت
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شُجعت المدن الصينية التي تفرض قيودا على شراء المركبات على تخفيف تلك القيود وتوفير حصص إضافية لشراء السيارات، وفقا لتعميم يهدف إلى خلق طلب استهلاكي جديد.

وتم إصدار التعميم من قبل إدارات حكومية بما في ذلك اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة يوم الاثنين الماضي ، وسيتم تشجيع الحكومات المحلية على دعم استبدال المركبات وتجديدها عندما تسمح الظروف بذلك، وفق وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.

وأشار التعميم إلى أنه سيتم بذل جهود للترويج بشكل مطرد لتسويق القيادة الذاتية والسيناريوهات الجديدة للقيادة الذكية المتقدمة.

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وسيتم إثراء المنتجات والخدمات المتعلقة بالسيارات في سيناريوهات متنوعة، مثل سباقات السيارات والتخييم وتعديل السيارات،وستعمل البلاد أيضا على تعزيز التجارة الآمنة والمريحة للسيارات المستعملة، وفقا للتعميم.

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