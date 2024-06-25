رئيس حكومة الصين ينتقد التوترات التجارية مع الغرب مع تأثر صادرات السيارات الكهربائية

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صرح رئيس مجلس الدولة الصيني، يوم الثلاثاء، بأن الأسواق المفتوحة والتقنيات الخضراء ضرورية لتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي العالمي منتقدا التوترات التجارية، وذلك خلال افتتاح مؤتمر في شمال شرق الصين.

وأبلغ لي تشيانغ القادة السياسيين ورجال الأعمال الذين حضروا "الاجتماع السنوي للأبطال الجدد للمنتدى الاقتصادي العالمي"، والمعروف أيضا باسم "دافوس الصيفي"، بأن الصين تسير على الطريق الصحيح لتحقيق مستهدف النمو الذي حددته بكين هذا العام بنسبة 5%.

الصين تطالب أوروبا بإلغاء التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية بحلول 4 يوليو

وقال لي في كلمة ألقاها أمام المؤتمر إنه يتعين على الدول "العمل معا بشكل وثيق، ورفض المواجهة بين التكتلات، ومعارضة الانفصال وفك الارتباط، والحفاظ على استقرار وسلاسة السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد، وتعزيز تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار".

وأضاف "لا يمكننا إبطاء وتيرة التحول الأخضر مقابل نمو اقتصادي قصير الأجل، ولا ممارسة الحمائية باسم التنمية الخضراء أو حماية البيئة".

تواجه الصين معارضة بشأن صادراتها من السيارات الكهربائية، والتي تخشى بعض الحكومات أن تغرق الأسواق وتضر المنتجين المحليين.

ويدرس الاتحاد الأوروبي وكندا، من بين آخرين، فرض رسوم جمركية إضافية على المركبات الكهربائية الصينية.

وقالت الصين - وكذلك الاتحاد الأوروبي - خلال نهاية الأسبوع إنها منفتحة على إجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية المبدئية بعدما أعلنت بكين الأسبوع الماضي عن إجراء تحقيق لمكافحة الإغراق في لحم الخنزير الأوروبي، والذي ينظر إليه إلى حد بعيد على أنه إجراء انتقامي بسبب رسوم السيارات الكهربائية.