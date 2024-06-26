"فولكس فاغن" تنقذ شركة السيارات الكهربائية المتعثرة "Rivian" بمشروع مشترك
عبر استثمار 5 مليارات دولار
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تعتزم شركة فولكس فاغن استثمار 5 مليارات دولار لإنشاء مشروع مشترك مع شركة صناعة السيارات الكهربائية "Rivian Automotive"، مما يعطي أملا جديدا لشركة السيارات الكهربائية الناشئة المتعثرة.
وذكرت "Volkswagen" أنها ستستثمر مليار دولار على الفور في "Rivian" و4 مليارات دولار إضافية في وقت لاحق، حيث سيكون المشروع الجديد مملوكًا ومسيطرًا عليه بالتساوي بين الشركتين.
وستعمل الشركتان على تطوير مركبات تعمل بالبطاريات من "الجيل القادم" مزودة ببرمجيات متطورة.
وقفزت أسهم "Rivian" في تداولات ما بعد السوق بأكثر من 37% بعد صدور هذه الأخبار.
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