"تطوير صناعة السيارات" الجزائرية تكشف عن شاحناتها "سوناكوم" المصنعة محليا

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أزاحت مؤسسة تطوير صناعة السيارات التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي في الجزائر، الستار عن الشاحنات الجديدة لعلامة "سوناكوم" المصنعة محليا بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" بوهران.

وكشف المدير العام للمؤسسة العقيد محمد بورحلة عن شاحنات جديدة لعلامة سوناكوم وهي "K7.5 "و"K12 " التي تخلف الشاحنتين "K66 "و"K120" للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية.

كما تم الكشف أيضا عن ثلاثة طرازات جديدة من الحافلات ذات 33 مقعدا و49 مقعدا و100 مقعد المنتجة من قبل مؤسسة تطوير صناعة السيارات المتواجدة بتيارت والتي تم تطويرها بفضل كفاءات جزائرية بمرافقة مجمع صيني وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح العقيد محمد بورحلة أن المؤسسة تقدم عروضا استثنائية على الجرارات من علامة "O" ومنتجات "سوناكوم" المقطورة بهدف تعزيز وجودها في السوق بمنتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية, لافتا إلى أن المؤسسة "عازمة على مواجهة التحدي اللوجيستي المتمثل في تسريع التجارة البينية الإفريقية من خلال تقديم منتجات قوية وموثوقة ولديها القدرة الإنتاجية اللازمة لتلبية المتطلبات اللوجيستية المتزايدة مع إمكانية زيادة القدرات الإنتاجية وفقا للطلب".

وذكر بأن القدرة الانتاجية السنوية لمؤسسة تطوير صناعة السيارات تقدر ب 6 آلاف سيارة "مرسيدس" و2000 شاحنة مع إنتاج 1000 وحدة من سيارات سوناكوم، مشيرا إلى تميز المؤسسة وتحكمها في سلسلة الإنتاج والتوريد حيث تقدم مجموعة واسعة من مركبات الطرق الوعرة والشاحنات الصغيرة والشاحنات ذات الحمولات المختلفة والحافلات والمقطورات.

تعد مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت شركة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تأسست عام 2009 وهي جزء من القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي متخصصة في تصميم وإنتاج وبيع وخدمة ما بعد البيع للمركبات الصناعية والتجارية المنتجة على مستوى المصانع التابعة لها في كل من المنطقة الصناعية بعين بوشقيف (تيارت) والمنطقة الصناعية بالرويبة.

وشاركت المؤسسة في النسخة الأولى للصالون الدولي للمركبات الحرارية الكهربائية والهجينة المنظم على مدار ستة أيام تحت شعار "حاضر و مستقبل السيارات"، بمبادرة من شركة "سارل موكا كوم" المتخصصة في تنظيم التظاهرات والمعارض زهاء 20 عارضا يمثلون خمس علامات متخصصة في صناعة واستيراد المركبات خصوصا النفعية والشاحنات.