صادرات السيارات الصينية إلى روسيا تسجل رقماً قياسياً
الصين باعت ما قيمته 8.1 مليار دولار من سيارات الركاب إلى الخارج في شهر مايو
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سجلت صادرات الصين من السيارات إلى روسيا رقما قياسيا منذ نوفمبر الماضي بقيمة 1.3 مليار دولار، حسب بيانات التبادل التجاري بين البلدين.
وأظهرت البيانات نمو صادرات الصين من السيارات السياحية إلى روسيا للشهر الرابع على التوالي، وبالمقارنة مع شهر أبريل، وارتفعت كميات التصدير من الناحية النقدية بنسبة 11.7%، وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 65%.
وباعت الصين في شهر مايو ما قيمته 8.1 مليار دولار من سيارات الركاب إلى الخارج واستحوذت روسيا على نسبة 16.4% من قيمة هذه المبيعات، مما سمح لها باحتلال المركز الأول في التصنيف بين المشترين، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
يشار إلى أنه بين أكبر 5 شركاء تجاريين للصين على هذا الصعيد تأتي البرازيل بنسبة 11.7% وبلجيكا 9.4% وبريطانيا 6.5% والمكسيك 5.3%.
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