"تسلا" تطالب قاضية محكمة ديلاوير بالتراجع عن حكمها بشأن مكافآت "إيلون ماسك"

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ادعت شركة تسلا أن إيلون ماسك يعد منتصراً في معركته القانونية بشأن حزمة راتبه البالغة 56 مليار دولار لأن المساهمين صوتوا لصالح حزمة المكافآت، على الرغم من إلغاء قاضية ديلاوير لهذه المكافئة في وقت سابق من هذا العام، وفقاً لملف المحكمة الذي تم نشره يوم الجمعة.

ويأتي تقديم الشركة بعد أسبوعين من تصويت المساهمين في تسلا للتصديق على حزمة خيارات الأسهم لعام 2018. وأجرت تسلا التصويت بعد حكم أصدرته قاضية في ولاية ديلاوير في يناير بإلغاء التعويضات لأن ماسك سيطر بشكل غير صحيح على عملية التفاوض وضللت الشركة المساهمين بشأن التفاصيل الرئيسية.

وتخيم حالة عدم اليقين في هذه القضية على علاقة ماسك مع شركة تسلا، التي تعاني من تباطؤ المبيعات والمنافسة الشديدة. وقال إنه قد يطور بعض المنتجات خارج الشركة إذا لم يحصل على حصة ملكية أكبر.

قدمت تسلا حجتها في اقتراحها حول كيفية قيام القاضية، المستشارة كاثلين ماكورميك من محكمة ديلاوير، بصياغة أمر نهائي ضروري لتنفيذ حكم يناير. وقالت تسلا إن الأمر النهائي يجب أن ينص على أنه "تم إصدار الحكم لصالح المدعى عليهم".

بينما يسعى الفريق القانوني للمساهمين من القاضية الالتزام بحكمها الأصلي الذي يقضي بإبطال حزمة رواتب "ماسك". إنهم يريدون منها أن تأمر شركة تسلا بدفع ما قيمته مليارات الدولارات من أسهم تسلا كرسوم قانونية.

وقالت تسلا إن الرسوم العادلة قد تصل إلى 13.6 مليون دولار.

ويوم الخميس، أمرت ماكورميك الأطراف بالبدء في إعداد ملخصات توضح وجهات نظرهم حول تأثير تصويت المساهمين على القضية. كما طلبت من الطرفين الاتفاق على موعد في أواخر يوليو أو أوائل أغسطس لإجراء المرافعات الشفهية حول هذه القضية.

ستستمع ماكورميك إلى المرافعات الشفهية بشأن الرسوم القانونية في 8 يوليو، وقد تستغرق بضعة أسابيع على الأقل قبل إصدار الحكم.

وحتى لو لم تتراجع عن حكمها الذي أصدرته في شهر يناير، فقد تدرك أن تصويت المساهمين أظهر أن الفوز بالقضية لا قيمة له لأن المساهمين في شركة تسلا يريدون التعويض غير المسبوق. وهذا من شأنه أن يقوض طلب المدعي أتعاب المحاماة، والذي يعتمد على القيمة التي قدمها للشركة من خلال إلغاء حزمة الأجور.