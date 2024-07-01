مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
سيارات مستوردة
سيارات مجهزة للشحن بأحد الموانئ
سيارات

مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية عند أدنى مستوى لها في 5 سنوات

سجلت 102.9 ألف وحدة تقريبا خلال أول 5 أشهر من العام الجاري

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

سجلت مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام أدنى مستوى لها في 5 سنوات.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الجمعية الكورية للسيارات والتنقل والجمعية الكورية لمستوردي السيارات وموزعيها ودائرة الجمارك الكورية، أمس الأحد، بلغت مبيعات السيارات المستوردة 102.957 ألف وحدة في الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام.

وسجلت مبيعات السيارات المستوردة خلال الأشهر الخمسة الأولى أدنى مستوى لها منذ عام 2019 عندما بلغت المبيعات 96.494 ألف وحدةوبالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2023 عندما بلغ الرقم 105.778 ألف وحدة، انخفضت المبيعات بمقدار 9.284 ألف وحدة وفق وكالة "يونهاب للأنباء".

صادرات السيارات الكورية تقفز 31% العام الماضي إلى 70.9 مليار دولار اقتصاد سيارات صادرات السيارات الكورية تقفز 31% العام الماضي إلى 70.9 مليار دولار

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، سجلت مبيعات السيارات المستوردة أكبر عدد بلغ 129.535 ألف وحدة في الفترة من يناير إلى مايو من عام 2021.

وسجلت قيمة واردات السيارات من الخارج هذا العام نحو 5.62 مليار دولار أميركي تقريبا ، وهذا أسوأ أداء منذ أن سجلت 4.88 مليار دولار تقريبا في عام 2020.

وبالمقارنة مع 7.026 مليار دولار تقريبا في العام الماضي، تراجعت القيمة بمقدار 1.4 مليار دولار تقريبا.

ويبدو أن انخفاض عدد السيارات المستوردة وقيمة وارداتها هذا العام يرجع أساسا إلى مشكلة التوريد بسبب "أزمة البحر الأحمر" الناجمة عن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ترمب في ورطة.. وتأهب أميركي لـ"قضية الحصانة" قبل الانتخابات ترمب في ورطة.. وتأهب أميركي لـ"قضية الحصانة" قبل الانتخابات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط