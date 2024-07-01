مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية عند أدنى مستوى لها في 5 سنوات

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سجلت مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام أدنى مستوى لها في 5 سنوات.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الجمعية الكورية للسيارات والتنقل والجمعية الكورية لمستوردي السيارات وموزعيها ودائرة الجمارك الكورية، أمس الأحد، بلغت مبيعات السيارات المستوردة 102.957 ألف وحدة في الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام.

وسجلت مبيعات السيارات المستوردة خلال الأشهر الخمسة الأولى أدنى مستوى لها منذ عام 2019 عندما بلغت المبيعات 96.494 ألف وحدةوبالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2023 عندما بلغ الرقم 105.778 ألف وحدة، انخفضت المبيعات بمقدار 9.284 ألف وحدة وفق وكالة "يونهاب للأنباء".

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، سجلت مبيعات السيارات المستوردة أكبر عدد بلغ 129.535 ألف وحدة في الفترة من يناير إلى مايو من عام 2021.

وسجلت قيمة واردات السيارات من الخارج هذا العام نحو 5.62 مليار دولار أميركي تقريبا ، وهذا أسوأ أداء منذ أن سجلت 4.88 مليار دولار تقريبا في عام 2020.

وبالمقارنة مع 7.026 مليار دولار تقريبا في العام الماضي، تراجعت القيمة بمقدار 1.4 مليار دولار تقريبا.

ويبدو أن انخفاض عدد السيارات المستوردة وقيمة وارداتها هذا العام يرجع أساسا إلى مشكلة التوريد بسبب "أزمة البحر الأحمر" الناجمة عن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.