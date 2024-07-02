سيارة "BYD" الكهربائية الصينية تقلص فجوة المبيعات مع "تسلا"
نمو متزايد لسوق السيارات العاملة بأنظمة الطاقة الجديدة
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سجلت شركة "BYD" الصينية ارتفاعا بواقع 21% في مبيعات السيارات الكهربائية في الربع الثاني من العام، مما ساهم في تقليص الفجوة مع "تسلا"، بعد أن أعادت الشركة الصينية لقب أفضل شركة للسيارات الكهربائية في العالم لمنافستها الأميركية في الربع الأول.
وباعت شركة "BYD" نحو 426039 سيارة كهربائية من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، وفقاً لحسابات رويترز بناء على تقارير المبيعات الشهرية. وهذا أقل بحوالي 12 ألف سيارة من تسليمات سيارات "تسلا" المقدرة للربع الثاني.
وقال تسوي دونغشو الأمين العام لجمعية سيارات الركاب الصينية إن تخفيضات الأسعار والتحول المتزايد في طلب المستهلكين تجاه السيارات الكهربائية والهجين بعيدا عن السيارات التقليدية من الأسباب الرئيسية وراء المبيعات القوية لصناع السيارات الكهربائية الصينيين في الشهور القليلة الماضية.
وشكلت مبيعات السيارات التي تعمل بأنظمة الطاقة الجديدة بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجين في الصين 46.7% من إجمالي مبيعات السيارات في مايو/أيار وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق، وفقاً لبيانات جمعية سيارات الركاب الصينية.
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