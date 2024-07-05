"فاو-فولكس فاغن" تعلن إنتاج 28 مليون سيارة في الصين

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أعلنت شركة "فاو-فولكس فاغن" المحدودة للسيارات، وهي مشروع مشترك بين مجموعة "فاو" الصينية المحدودة وشركة صناعة السيارات الألمانية "فولكس فاغن"، أنها قد أنتجت 28 مليون سيارة حتى يوم الأربعاء الماضي.

وكانت السيارة البارزة رقم 28 مليون نسخة جديدة من طراز ماغوتان، تم تصنيعها في قاعدة الإنتاج التابعة للشركة في مدينة تشانغتشون، حاضرة مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين.

وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، توسعت فاو-فولكس فاغن من علامة تجارية واحدة لديها طراز واحد إلى ثلاث علامات تجارية تقدم أكثر من 30 طرازا من سيارات الوقود الأحفوري والطاقة الجديدة، وفقا للشركة. وقد وفرت ما يقرب من 500 ألف فرصة عمل في هذه العملية.

وذكر بان تشان فو، رئيس الشركة، أن الشركة قد حققت اختراقات كبيرة في تطوير منتجات الطاقة الجديدة والتحول الرقمي وابتكار نماذج الأعمال.

هذا ومنذ تأسيسها في عام 1991، قد نمت شركة "فاو-فولكس فاغن" لتصبح واحدة من أفضل شركات إنتاج سيارات الركاب مبيعا في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وتمتلك الشركة حاليا قواعد إنتاج في خمس مدن صينية، هى تشانغتشون وفوشان وتشنغدو وتشينغداو وتيانجين.