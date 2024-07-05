مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
Volkswagen
شعار شركة صناعة السيارات الألمانية "فولكس فاغن"
سيارات

"فاو-فولكس فاغن" تعلن إنتاج 28 مليون سيارة في الصين

الشركة تمتلك حاليا قواعد إنتاج في خمس مدن صينية

تشانغتشون - شينخوا
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة "فاو-فولكس فاغن" المحدودة للسيارات، وهي مشروع مشترك بين مجموعة "فاو" الصينية المحدودة وشركة صناعة السيارات الألمانية "فولكس فاغن"، أنها قد أنتجت 28 مليون سيارة حتى يوم الأربعاء الماضي.

وكانت السيارة البارزة رقم 28 مليون نسخة جديدة من طراز ماغوتان، تم تصنيعها في قاعدة الإنتاج التابعة للشركة في مدينة تشانغتشون، حاضرة مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين.

وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، توسعت فاو-فولكس فاغن من علامة تجارية واحدة لديها طراز واحد إلى ثلاث علامات تجارية تقدم أكثر من 30 طرازا من سيارات الوقود الأحفوري والطاقة الجديدة، وفقا للشركة. وقد وفرت ما يقرب من 500 ألف فرصة عمل في هذه العملية.

175 مليوناً.. عدد مستخدمي "ثريدز" قبل الذكرى الأولى لانطلاقه شركات شركات 175 مليوناً.. عدد مستخدمي "ثريدز" قبل الذكرى الأولى لانطلاقه

وذكر بان تشان فو، رئيس الشركة، أن الشركة قد حققت اختراقات كبيرة في تطوير منتجات الطاقة الجديدة والتحول الرقمي وابتكار نماذج الأعمال.

هذا ومنذ تأسيسها في عام 1991، قد نمت شركة "فاو-فولكس فاغن" لتصبح واحدة من أفضل شركات إنتاج سيارات الركاب مبيعا في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وتمتلك الشركة حاليا قواعد إنتاج في خمس مدن صينية، هى تشانغتشون وفوشان وتشنغدو وتشينغداو وتيانجين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط