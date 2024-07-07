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شحن سيارات للتصدير من كوريا الجنوبية - وكالة يونهاب للأنباء
شحن سيارات للتصدير من كوريا الجنوبية - وكالة يونهاب للأنباء
سيارات

ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات بمقدار 3.8% إلى 37 مليار دولار

في النصف الأول من 2024

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات اليوم الأحد، أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات ارتفعت بمقدار 3.8% على أساس سنوي إلى 37 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، بفضل زيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة.

ويعد هذا الرقم أعلى مستوى لها على الإطلاق للنصف الأول من أي عام، بعد أن سجلت صادرات السيارت رقما قياسيا قدره 35.65 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 25.23 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2014، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة ورابطة التجارة الدولية الكورية.

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وسجلت صادرات السيارات للبلاد في النصف الأول زيادة على أساس سنوي منذ عام 2021، بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء.

وقالت الوزارة إن هذا الإنجاز يرجع في الأساس إلى مواصلة نمو صادرات السيارات ذات القيمة المضافة العالية مثل السيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، إلى أمريكا الشمالية وأوروبا.

وبحسب المنطقة، ارتفعت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام بمقدار 29.8% على أساس سنوي إلى 18.45 مليار دولار، لتمثل 49.9% من إجمالي صادرات السيارات في هذه الفترة، مرتفعة بمقدار 8.5 نقاط مئوية من 41.4% في العام الماضي.

وفي المقابل، انخفضت صادرات السيارات إلى الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وأميركا الوسطى والجنوبية بنسب 30% و18.7% و8.3% إلى 3.94 مليارات دولار و2.29 مليار دولار و1.21 مليار دولار على التوالي.

وفي نفس الوقت، زادت صادرات السيارات الهجينة وسيارات محركات الاحتراق الداخلي بنسبتي 19.5% و7.2% على أساس سنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني، إلى يونيو/حزيران، بينما انخفضت صادرات السيارات الكهربائية بنسبة 17.5% خلال نفس الفترة.

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