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سيارات كهربائية

"SK On" تشهد أزمة إثر مبيعات مخيبة للآمال للسيارات الكهربائية في أوروبا وأميركا

الشركة سجلت خسائر لمدة 10 أرباع متتالية منذ انفصالها عن شركتها الأم

دبي - العربية.نت
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أكدت شركة SK On العاملة في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية، أكدت أنها تمر بأزمة، حيث يعاني عملاؤها من مبيعات مخيبة للآمال للسيارات الكهربائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وشركة SK On هي رابع أكبر مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم بعد العملاقين الصينيين CATL و BYD والمنافس الكوري الجنوبي LG Energy Solution.

وسجلت الشركة خسائر لمدة 10 أرباع متتالية منذ انفصالها عن شركتها الأم في عام 2021.

وارتفع صافي ديونها بأكثر من خمسة أضعاف خلال نفس الفترة، حيث كانت مبيعات السيارات الكهربائية في الغرب أقل بكثير من التوقعات.

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