"SK On" تشهد أزمة إثر مبيعات مخيبة للآمال للسيارات الكهربائية في أوروبا وأميركا
الشركة سجلت خسائر لمدة 10 أرباع متتالية منذ انفصالها عن شركتها الأم
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أكدت شركة SK On العاملة في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية، أكدت أنها تمر بأزمة، حيث يعاني عملاؤها من مبيعات مخيبة للآمال للسيارات الكهربائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وشركة SK On هي رابع أكبر مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم بعد العملاقين الصينيين CATL و BYD والمنافس الكوري الجنوبي LG Energy Solution.
وسجلت الشركة خسائر لمدة 10 أرباع متتالية منذ انفصالها عن شركتها الأم في عام 2021.
وارتفع صافي ديونها بأكثر من خمسة أضعاف خلال نفس الفترة، حيث كانت مبيعات السيارات الكهربائية في الغرب أقل بكثير من التوقعات.
-
"أو تي إس كابيتال" للعربية: ضعف السيولة مع عمليات البيع الكبيرة وراء تراجع "بيتكوين"
عسكر: أكثر من 80% من المعدنين يخسرون عند مستوى 50 ألف دولار للبيتكوين
العملات المشفرة
-
"إيلاي ليلي" الأميركية تشتري شركة الأدوية الحيوية "مورفيك" مقابل 3.2 مليار دولار
للحصول على علاجات تجريبية لمرض التهاب الأمعاء والأمراض المزمنة
شركات
-
"المركزي" المصري: عجز ميزان المعاملات الجارية يتسع إلى 17.1 مليار دولار في 9 أشهر
إيرادات قناة السويس انخفضت إلى 5.8 مليار دولار في الفترة من يوليو 2023 إلى مارس ...
اقتصاد