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صادرات السيارات الصينية - وكالة الأنباء العمانية
سيارات مجهزة للشحن في أحد الموانئ الصينية - وكالة الأنباء العمانية

ارتفاع صادرات الصين من سيارات الركاب 28% في يونيو الماضي

بلغت 378 ألف وحدة

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لسيارات الركاب يوم أمس الاثنين، أن صادرات الصين من سيارات الركاب بلغت 378 ألف وحدة في يونيو الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 28% على أساس سنوي ولتبقى ثابتة مقارنة بالشهر السابق.

و بلغت صادرات السيارات ذات العلامات التجارية الصينية 325 ألف وحدة في يونيو الماضي، بزيادة 31% على أساس سنوي، في حين وصلت صادرات المركبات والسيارات الفاخرة التي تصنعها المشاريع المشتركة ذات الاستثمارات الصينية والأجنبية إلى 54 ألف وحدة، بزيادة 12% على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن صادرات مركبات الطاقة الجديدة من الصين بلغت 80 ألف وحدة في شهر يونيو الماضي، بزيادة 12.3% على أساس سنوي وفق وكالة "شينخوا" .

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وفي النصف الأول من العام الجاري، وصلت صادرات مركبات الطاقة الجديدة إلى 586 ألف وحدة، بزيادة 21.2% على أساس سنوي.

و تغطي الجمعية شركات تصنيع سيارات الركاب المحلية، أوكشفت بياناتها أن النصف الأول من هذا العام، تجاوزت مبيعات التجزئة لسيارات الركاب 9.84 مليون وحدة، بزيادة 3.3 % على أساس سنوي.

وتتوقع الجمعية أن يستمر استهلاك سيارات الركاب في الارتفاع بسبب تزايد الإقبال على اقتناء مركبات خاصة علاوة على النمو السريع للمركبات الكهربائية الذكية، موضحة حماس أصحاب السيارات لاقتناء سيارات طاقة جديدة، إلى جانب الحوافز الحكومية التي تشجع المستهلكين على استبدال المركبات القديمة بأخرى جديدة، من شأنه أن يستمر في تسريع الطلب على السيارات

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