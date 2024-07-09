بمليار دولار.. "BYD" الصينية توقع اتفاق بناء مصنع في تركيا

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قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر أمس الاثنين، إن شركة "BYD" الصينية للسيارات الكهربائية وقعت اتفاقية مع الحكومة التركية لبناء مصنع كلفته مليار دولار في تركيا لإنتاج 150 ألف سيارة سنويا.

ونشر كاجر صورا على منصة "إكس" تظهر اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع وانغ تشوانفو الرئيس التنفيذي لشركة "BYD" خلال مراسم التوقيع على اتفاقية المصنع.

وقال كاجر "نتصور أن تشيد شركة "BYD" منشأة لإنتاج السيارات الكهربائية الهجينة التي يمكن إعادة شحنها بطاقة سنوية تبلغ 150 ألف مركبة ومركزا للبحث والتطوير للتكنولوجيا المستخدمة في التنقل في بلادنا باستثمار يبلغ نحو مليار دولار".

وأضاف "سيعمل بالمنشأة، التي من المقرر أن تبدأ الإنتاج في نهاية 2026، ما يصل إلى خمسة آلاف شخص بشكل مباشر".

ورفع الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي على المركبات الكهربائية الصينية للمساعدة في حماية صناعة السيارات في التكتل.

وقال كاجر إن الاتفاقية بإمكانها تسهيل وصول المستثمرين، ومنهم شركة "BYD" وهي أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم، إلى الأسواق الأوروبية بموجب الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الاتفاق جاء نتيجة المحادثات التي أجريت مع مسؤولين صينيين منذ زيارته للصين في ديسمبر/كانون الأول 2023.

وكانت صحيفة سكيوريتيز تايمز الصينية المدعومة من الدولة قد ذكرت في وقت سابق أن "BYD" وافقت على بناء مصنع للأجزاء الأساسية لمركبات الطاقة الجديدة، وهو ما قد يدعم قدرة مصنعها في مدينة شنتشن في جنوب الصين.

وفي الأسبوع الماضي، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لرويترز إن شركة صناعة السيارات الصينية قوانغتشو أوتوموبيل جروب تجري محادثات مع شركة "BYD" التركية لتصنيع السيارات الكهربائية بخصوص مشروع إنتاج محتمل.

وقال ظافر سيراكايا من حزب العدالة والتنمية إن الإدارة العليا لشركة جاك تعتزم زيارة شركة "BYD" هذا الشهر.