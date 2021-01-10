أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 محققة نموا في صافي الربح بلغت نسبته 36%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية، اليوم الأحد، إن صافي الربح بلغ خلال العام الماضي نحو 280.3 مليون ريال، مقابل 205.6 مليون ريال خلال العام الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة نحو 5.96 مليار ريال في 2020، مقابل 5.134.6 مليار ريال عام 2019، بنسبة نمو بلغت 16.12%.

وعزت الشركة زيادة الأرباح السنوية إلى زيادة المبيعات خلال كافة أرباع العام من خلال زيادة مبيعات المعارض القائمة وكذلك زيادة مبيعات التجارة الالكترونية التي تخطت حاجز المليار ريال لأول مرة في تاريخ الشركة، وزيادة إيرادات خدمات اكسترا وخدمات التمويل الاستهلاكي من خلال الشركة المتحدة للخدمات المالية، مما ادي إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 16% عن نفس الفترة من العام السابق مما كان له الاثر على ارتفاع صافي الربح بنسبة 36.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة المتحدة للخدمات المالية قد تحولت للربحية خلال العام 2020 وذلك في خلال عام واحد فقط من بدأ عملياتها في المملكة لتسجل صافي ربح قدره 21.3 مليون ريال في مقابل خسائر قدرت بـ 18.9 مليون ريال عن العام 2019.

وعلى صعيد الربع الرابع، حققت الشركة نموا في صافي الربح بلغ 41% لتصل إلى 101.8 مليون ريال، مقابل 72.1 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال تلك الفترة بنسبة 3.9% لتصل إلى 1.95 مليار ريال مقابل 1.88 مليون ريال أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة تلك الزيادة إلى ارتفاع مبيعات كافة أقسام الشركة بالإضافة إلى ارتفاع ايرادات خدمات اكسترا وايرادات خدمات التمويل الاستهلاكي، مما كان له الأثر على ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 7.3% ليسجل 323 مليون في مقابل 301 مليون ريال عن نفس الربع من العام السابق، هذا بالإضافة إلى انخفاض المصاريف البيعية مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

ومن الجدير بالذكر ان صافي ربح الشركة المتحدة للخدمات المالية قد بلغ 15.1 مليون ريال عن الربع الرابع من العام الحالي في مقابل خسائر تقدر بـ 3 مليون ريال عن نفس الربع من العام السابق.