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أميانتيت تسدد 29 مليون دولار.. وتغلق جميع قروضها للبنوك

أميانتيت مناسبة
شركة أميانتيت العربية السعودية "أميانتيت"
سوق السعودية

أميانتيت تسدد 29 مليون دولار.. وتغلق جميع قروضها للبنوك

لعدد 5 بنوك

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية "أميانتيت" عن سداد جميع قروضها لدى البنوك والبالغ قيمتها 107 ملايين ريال (28.53 مليون دولار).

وبحسب بيان الشركة للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، ضمت قائمة البنوك مجموعة سامبا المالية وبنك الجزيرة وبنك الخليج الدولي وبنك البركة الإسلامي - البحرين، والمؤسسة العربية المصرفية - البحرين.

وعن مصدر السداد، قالت "أميانتيت" إنه من العمليات اليومية للشركة ومتحصلات زيادة رأس المال عن طريق حقوق الأولوية حسب نشرة الإصدار.

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وأشارت إلى أن سداد القروض سيؤدي إلى تحسين المركز المالي للشركة، وسوف ينعكس إيجاباً على القوائم المالية.

وفي سياق منفصل، أعلنت "أميانتيت"، عن تصحيح تاريخ البدء بتوزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ليكون تاريخ تعويض مستحقي كسور الأسهم من المتوقع خلال أسبوع من 7 يناير 2021.

وكانت شركة أميانتيت العربية السعودية قد أعلنت عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، بنسبة تغطية في نهاية فترة الطرح المتبقي بلغت 602.8%.

وقالت الشركة في بيان سابق للسوق المالية السعودية "تداول"، إن عدد الأسهم المبيعة بلغ نحو 1.376 مليون سهم، بإجمالي مبلغ عائد من عملية بيع الأسهم الغير مكتتب فيها نحو 29.88 مليون ريال.

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