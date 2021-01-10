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الأهلي التجاري يقرر عدم تمديد تسهيلات لـ "سويكورب ريت" بـ 1.4 مليار ريال 

سويكورب وابل ريت
شعار سويكورب وابل ريت
سوق السعودية

الأهلي التجاري يقرر عدم تمديد تسهيلات لـ "سويكورب ريت" بـ 1.4 مليار ريال 

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة سويكورب، مدير صندوق سويكورب وابل ريت ("الصندوق") عن انتهاء فترة توافر التسهيلات البالغة 1.4 مليار ريال سعودي الموقعة مع البنك الأهلي التجاري في 26 يونيو 2019 للصندوق.

وقالت الشركة، اليوم الأحد، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن الصندوق لم يقم بسحب أي مبالغ من هذه التسهيلات خلال فترة التوافر، وفي ضوء ظروف السوق الصعبة التي نتجت بشكل أساسي عن جائحة COVID-19, ومناقشات البنك الأهلي التجاري حتى وقت الإعلان مع سويكورب حول هذا الموضوع، أبلغ البنك الأهلي التجاري سويكورب قراره بعدم تمديد فترة توافر التسهيلات.

وتجري سويكورب حاليًا مناقشات مع بنوك أخرى لتأمين تسهيلات للصندوق وذلك لتمويل خطط التوسع والنمو للصندوق وقد تلقت الشروط الأولية للتسهيلات البنكية من بعض البنوك، وسيتم الإعلان عن التسهيلات الجديدة هذه من قبل سويكورب بمجرد تنفيذ الاتفاقيات الملزمة المتعلقة بها.

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