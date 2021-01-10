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"ساسكو" تقترض 630 مليون ريال من مصرف الراجحي

ساسكو
محطة وقود تابعة لساسكو
سوق السعودية

"ساسكو" تقترض 630 مليون ريال من مصرف الراجحي

لشراء وبناء محطات جديدة وترميم المحطات الحالية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، اليوم الأحد، إن إجمالي تلك التسهيلات يبلغ 630 مليون دولار وهي عبارة عن تمويل طويلة الأجل بقيمة 200 مليون ريال، و250 مليون ريال تمويل طويل الأجل أيضا، وتمويل قصير الأجل بقيمة 100 مليون ريال، وضمانات بنكية بقيمة 50 مليون ريال، وحد التحوط بقيمة 30 مليون ريال.

وأضافت الشركة أن التمويل البالغة قيمته 200 مليون ريال سيتم سداده على 7 سنوات تشمل سنتين فترة سماح.

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وسيتم سداد التمويل البالغة قيمته 250 مليون ريال على 6 سنوات تشمل سنة فترة سماح. أما التمويل البالغة قيمته 100 مليون ريال فمدته تمتد إلى 3 أشهر من تاريخ السحب.

وأوضحت الشركة أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هو سند لأمر بكامل قيمة مبلغ القرض.

ويهدف التمويل طويل الأجل إلى شراء وبناء محطات جديدة وترميم المحطات الحالية، و سداد التزامات بنوك أخرى، أما التمويل قصير الأجل يهدف إلى تمويل رأس المال العامل.

ويهدف الضمان البنكي إلى شراء الوقود، والتحوط إلى التحوط من مخاطر تقلبات معدلات الربح المتذبذبة وتثبيت معدل الربح.

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