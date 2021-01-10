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نادك تنفذ برنامجاً لتحسين الأرباح.. تأثيره بالربع الثاني 40 مليون ريال

نادك
شركة نادك
سوق السعودية

نادك تنفذ برنامجاً لتحسين الأرباح.. تأثيره بالربع الثاني 40 مليون ريال

تأثيره على معدل التشغيل عند تنفيذه بالكامل عام 2022 يصل لـ 120 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، اليوم الأحد، عن نيتها بدء برنامج شامل لتحسين الأعمال التجارية والتحول الكامل للتكاليف مع شركة باين آند كومباني للاستشارات لإدخال تحسين هيكلي على عمليات الشركة التجارية وربحيتها.

وبرنامج التحول الكامل للتكاليف هو الثاني من بين أربعة مشاريع استراتيجية في نادك تهدف إلى إحداث تحول جذري في الشركة، من خلال تطوير الهيكل التنظيمي، الأعمال التجارية، البنية التحتية لتخطيط موارد المؤسسات، الأداء المالي والربحية، وفقا لبيان الشركة للسوق المالية السعودية "تداول".

وسيمكن البرنامج الشركة من مواجهة التحديات والتغيرات في السوق وإعداد الشركة للنمو.

ويعتمد البرنامج على نموذج الشراكة مع مستشار البرنامج، ومن المتوقع أن يستمر أثر البرنامج لمدة عامين.

وأشارت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يحسن البرنامج صافي أرباح الشركة في حدود 40 مليون ريال ابتداءً من الربع الثاني من عام 2021 ويكون له تأثير على معدل التشغيل عند تنفيذه بالكامل في عام 2022 بما يقارب 120 مليون ريال.

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