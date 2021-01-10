أعلنت شركة شعاع كابيتال، المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم الأحد، إنجاز صفقة شراء تسهيلات لمجموعة "ستانفورد مارين" بقيمة 1.13 مليار درهم إماراتي (308 ملايين دولار)، وذلك من خلال ائتلاف قادته شعاع كابيتال.

وقالت شعاع كابيتال في بيان، اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، إن الصفقة عادت بالمنفعة على جميع الأطراف المعنية، بما فيها البنوك الدائنة لمجموعة "ستانفورد مارين".

وتعد مجموعة "ستانفورد مارين" من أبرز شركات الخدمات البحرية في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها تقدم أكثر الخدمات تنوعاً بما في ذلك تأجير وبناء وإصلاح سفن الدعم البحرية لقطاع النفط والغاز.

وعملت "شعاع كابيتال" منذ عام 2019 مع مجموعة مقرضي "ستانفورد مارين" ومستشاريهم للتوصل إلى صفقة شراء تخدم مصالح جميع الأطراف المعنية.

وبحسب البيان، فإن عملية إعادة الهيكلة هذه تسهم في تعزيز سيولة "ستانفورد مارين"، وعقب صفقة شراء الديون، أصبحت مجموعة "ستانفورد مارين" مؤهلة للنمو، كما ساهمت صفقة إعادة الهيكلة في الحفاظ على أكثر من 1800 وظيفة، وتسجيل صادرات سنوية لمنتجات إماراتية الصنع بقيمة قاربت 20 مليون دولار أمريكي هي سفن صُنعت في منشأة شركة "جراندويلد" الحديثة لأحواض صناعة السفن ضمن مدينة دبي الملاحية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال، جاسم الصديقي: "رغم الإغلاق العام بسبب جائحة كوفيد- 19 خلال العام الفائت، واصلنا مباحثاتنا مع مقرضي مجموعة "ستانفورد مارين"، وقد عملنا جاهدين لإيجاد حلّ عملي يراعي احتياجات مختلف أعضاء الائتلاف ويعود بأفضل منفعة ممكنة لجميع الأطراف المعنية، ونحن فخورون بالنتائج التي أحرزتها الصفقة؛ بدءاً من دعم البنوك الدائنة على استرداد مستحقاتهم المالية، ومروراً بالحفاظ على عمل أكثر من 1800 موظف وبحار وحماية مصدر معيشتهم، وانتهاءً بضمان استمرارية أعمال "ستانفورد مارين" ومساهمتها في الاقتصاد المحلي".

وتابع صديقي: "ولا شك أن هذه الصفقة من صفقات إعادة الهيكلة القليلة مؤخراً التي نجحت في تلبية احتياجات جميع أصحاب المصلحة، ونأمل أن تشكل حافزاً ونموذجاً لمزيد من الصفقات من هذا النوع".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "ستانفورد مارين" إلياس ناصيف: "نجحت شركة ’شعاع كابيتال‘ في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة معقد ساهم في منحنا بدايةً جديدة. ونحن متحمسون للانطلاق في مسيرة النمو المستقبلي بقيادة فريق إدارة عالمي المستوى وبدعمٍ قوي من موظفينا ومساهمينا".

ويندرج هذا الاستثمار في إطار أعمال قسم الأسواق الخاصة في "شعاع كابيتال"، وهو صندوق استثمار مشترك خاص لهذه الصفقة.

ومن المتوقع أن يولد هذا الاستثمار لشعاع كابيتال دخلاً من رسوم الإدارة ورسوم الأداء، بالإضافة إلى العائدات الاستثمارية على حصة شعاع كابيتال من الاستثمار.