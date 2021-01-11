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شركة كويتية تفاوض ورثة "صالح كامل" لشراء 1100 فدان بمصر

دله البركة
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عقارات مصر

شركة كويتية تفاوض ورثة "صالح كامل" لشراء 1100 فدان بمصر

حسم الصفقة خلال الربع الأول من العام 2021

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دبي - العربية.نت

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تفاوض مؤسسة وادي البركة الكويتية للتجارة العامة والمقاولات، ورثة رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، لشراء 1100 فدان مملوكة لهم عبر شركتهم سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية، في منطقة "فوكا" بالساحل الشمالي في مصر.

وتقدمت الشركة الكويتية بعرض لشركة سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية حددت فيه سعر الفدان بـ2.5 مليون جنيه، ليصل إجمالي قيمة الأرض وفقاً لحسابات "العربية.نت" إلى 3.25 مليار جنيه.

وتعتزم مؤسسة وادي البركة الكويتية، إقامة مشروع سكني سياحي على المساحة المزمع شراؤها بمنطقة "فوكا" بالساحل الشمالي، بينما تحتفظ شركة "سملا وعلم الروم" المملوكة لورثة الشيخ صالح كامل، بمساحة 200 فدان لتطوير مشروع سياحي من إجمالي مساحة 1300 فدان، وفقاً لما نقلته صحيفة "البورصة"، المصرية، عن مصادر ذات صلة بالمفاوضات.

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وتوقع المصدر، في تصريحاته، حسم الصفقة خلال الربع الأول من العام 2021، لا سيما أنها تأجلت سابقاً بسبب تداعيات جائحة كورونا ووقف حركة السفر بين الدول.

وأشار المصدر إلى أن سداد قيمة الأرض سيكون على دفعات في مدة لن تتجاوز عامين من تاريخ التعاقد، وتحددها الشركة المالكة للأرض.

كانت مجموعة دله البركة المملوكة لرجل الأعمال السعودي الراحل الشيخ صالح كامل، قد أسست شركة سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية في عام 1994 واشترت 5 ملايين متر مربع بالساحل الشمالي الغربي بغرض تطويرها وإقامة مشروعات سياحية.

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