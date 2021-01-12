أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لتشكيل تحالف لتقديم عرض مشترك للاستحواذ على مطحنة دقيق من أصل مطحنتي دقيق سيتم طرحها للتخصيص من قبل المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب.

وقالت "نادك" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن التحالف ضم مجموعة أولام الدولية، وشركة الراجحي الدولية للاستثمار، بالإضافة إلى شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري.

ويعتزم المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب في المملكة العربية السعودية تخصيص مطحنتي إنتاج دقيق وذلك جزء من خطة وبرنامج رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستفادة من الأصول الحكومية وتحسين كفاءتها التشغيلية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي؛ ودعماً للسوق المحلي بشكل عام.

وأضافت "نادك"، إن ذلك يأتي انطلاقاً من رغبتها المستمرة في التطور والنمو وتأدية أدوارها لتحقيق الأمن الغذائي، كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد الأسس التي سينطلق منها الأطراف للتفاوض بشأن إبرام اتفاقية مشروع مشترك في حال ترسية العرض المشترك للأطراف.

وأشارت إلى أن اتفاقية المشروع المشترك تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أطراف التحالف كشركاء في شركة قابضة تؤسس في المملكة العربية السعودية لغرض تملك وتشغيل الأصل المراد الاستحواذ عليه.

وسيتم تحديد قيمة العرض المشترك باتفاق الأطراف وبعد استكمال الدراسات المالية والقانونية على الأصل المراد الاستحواذ عليه.

وتابعت "نادك": "سيكون إبرام اتفاقية المشروع المشترك بعد ذلك وتأسيس الشركة القابضة معلق على قيام المؤسسة العامة للحبوب بقبول العرض المشترك وترسية الأصل المراد الاستحواذ عليه للأطراف، كما سيتم تحديد نسب ملكية الأطراف في الشركة بشكل نهائي بعد قبول المؤسسة العامة للحبوب للعرض المشترك وترسية الأصل المراد الاستحواذ عليه للأطراف".

وذكرت أن مذكرة التفاهم تعد نافذة من تاريخ التوقيع عليها وحتى تاريخ إنهائها أو انتهائها وفقاً للأحكام ذات الصلة في المذكرة.

وقالت "نادك"، إن نائب رئيس مجلس إدارتها إبراهيم أبوعباة له علاقة غير مباشرة، لأنه عضو مجلس المديرين في شركة الراجحي الدولية للاستثمار.

وعن الأثر المالي، قالت إنه سيتم إعلانه بعد توقيع الاتفاقية النهائية.