تسعى شركة أرامكو السعودية لتأمين قرض بنحو 7.5 مليار دولار للمستثمرين المحتملين في وحدات خطوط أنابيب النفط التابعة لها، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وبدأت أكبر شركة منتجة للنفط في العالم محادثات مع المقرضين لتأمين شروط مناسبة لحزمة التمويل التي ستعرض بعد ذلك على المستثمرين، فيما تجري بالتوازي مفاوضات لبيع حصة في وحدة خط أنابيب بعوائد متوقعة تصل إلى 10 مليارات دولار، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ".

وستكون صفقة بيع حصة من خط الأنابيب المرحلة الأولى ضمن مساعي أرامكو لجمع الأموال من حقوق التأجير أو بيع حصص في الأصول غير الأساسية.

وتعمل الشركة السعودية مع مستشارين من بينهم غي بي مورغان و موليس أن كو، وهو بنك استثماري في وول ستريت يشارك أيضًا في صفقات أدنوك.