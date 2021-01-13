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"بريد الإمارات" تضيف إسرائيل لشبكة عملياتها العالمية

بريد الإمارات
مجموعة بريد الإمارات
الإمارات وإسرائيل

"بريد الإمارات" تضيف إسرائيل لشبكة عملياتها العالمية

بريد الإمارات "ارتبطت" مع نظيرتها بريد إسرائيل لتسهيل الوصول إلى المدن والوجهات

متابع الغاء المتابعة

دبي – رويترز

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أضافت مجموعة بريد الإمارات، إسرائيل إلى شبكة عملياتها العالمية عقب إبرام اتفاق رسمي وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين، بحسب ما ورد في وكالة أنباء الإمارات.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن بريد الإمارات "ارتبطت" مع نظيرتها بريد إسرائيل لتسهيل الوصول إلى المدن والوجهات في أنحاء إسرائيل.

وكانت الإمارات وإسرائيل قد أعلنتا في ديسمبر الماضي، تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية والنقل.

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وبحث الجانبان أوجه التعاون في مجال النقل الذكي وتكامل وسائل النقل وتطوير التشريعات المرتبطة بالبنية التحتية والنقل البحري والبري وتبادل الخبرات في مجال النقل بالسكك الحديدية، بحسب ما ورد في وكالة الأنباء الإماراتية.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة المواصلات وسلامة الطرق الإسرائيلية ميري ريغيف، إنه توجد 17 شركة إسرائيلية يمكن من خلالها تعزيز العمل المشترك في المجالات المتعلقة بالسكك الحديدية والقطارات السريعة ومشاريع البنية التحتية.

كما وقعت وكالتا ضمان الصادرات بالإمارات وإسرائيل اتفاق تعاون في 13 ديسمبر الماضي، لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات، أن الاتحاد لائتمان الصادرات وشركة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية تخططان للتعاون في تقديم دعم مشترك للصادرات والتجارة والاستثمار بين البلدين.

ومنذ تطبيع العلاقات بينهما في أغسطس آب الماضي، وقع البلدان مجموعة من الاتفاقات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وقالت الوكالة إن حجم التجارة السنوية بين إسرائيل والإمارات في العديد من القطاعات من المتوقع أن يصل إلى 4 مليارات دولار.

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