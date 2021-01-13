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تعيين أحمد بشناق عضواً منتدباً لـ"إعمار المدينة الاقتصادية"

إعمار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
شعار مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تطورها إعمار

تعيين أحمد بشناق عضواً منتدباً لـ"إعمار المدينة الاقتصادية"

لفترة 6 أشهر

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، في بيان على السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، عن قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة أحمد يوسف بشناق كعضو منتدب للشركة من تاريخ 12 يناير ولفترة 6 أشهر قابلة للتمديد لفترة مماثلة.

كانت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، قد أعلنت أن مجلس إدارتها في دورته الجديدة التي بدأت اعتباراً من 26 سبتمبر 2020، ولمدة 3 سنوات، قد قرر في اجتماعه المنعقد اليوم تعيين جمال بن ماجد بن ثنيه رئيساً لمجلس الإدارة، وعبد الله إبراهيم الهويش نائباً لرئيس المجلس.

كما قرر تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة من مجلس الإدارة، وهم: أحمد بشناق، عبد الله إبراهيم الهويش وعارف الهرمي.

بينما تم تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الإدارة، وهم:محمد الحفني، عبد الله إبراهيم الهويش، أسامة باريان وعارف الهرمي.

ويذكر أن الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، بلغت خسائرها 674 مليون ريال بنسبة نمو 116%، بينما بلغ إجمالي خسائرها المتراكمة 2.1 مليار ريال ما يمثل 24.7% من إجمالي رأسمال الشركة.

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