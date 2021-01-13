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"زووم" تعتزم جمع 1.75 مليار دولار عبر طرح أسهم جديدة

زووم
تطبيق "زووم"
تكنولوجيا

"زووم" تعتزم جمع 1.75 مليار دولار عبر طرح أسهم جديدة

ستطرح الشركة 5,15 مليون سهم بسعر 340 دولاراً للسهم

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العربية.نت

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تعتزم شركة " Zoom Video Communications " جمع 1.75 مليار دولار من خلال طرح أسهم جديدة، مستفيدة من الطلب الدائم على منصتها أثناء فترة تفشي وباء كورونا.

وستطرح الشركة 5 ملايين و150 ألف سهم ، بسعر 340 دولاراً للسهم، وهو ما يمثل خصماً بنسبة 4.7% عن آخر إغلاق لها.

ومن المرجّح الانتهاء من عملية الطرح بحلول الخامس عشر من يناير، علما أن بنك JPMorgan Chase سيقوم بترتيب عملية البيع.

يُذكر أن "زووم" تتوقع زيادة المبيعات بنسبة 330% في الربع الحالي الذي ينتهي في يناير.

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يذكر أن قبل عام 2020، كان "زووم" تطبيقاً خاصاً بالشركات، ويكلف العملاء 14.95 دولاراً وما فوق شهرياً لاستخدام الخدمة للاتصال، وكان هناك إصدار مجاني، لكنه لم يستخدم كثيراً.

الآن يستخدم معظم الأشخاص تطبيق (Zoom) مجاناً، وشهد التطبيق معدل استخدام عال للغاية، فمن 10 ملايين مستخدم يومياً في شهر ديسمبر 2019 إلى أكثر من 300 مليون مستخدم يومياً.

كما توسعت شركة زووم في إضافة طرق جديدة لكسب المال من خلال التطبيق عن طريق إضافة ميزات جديدة على مدار العام، ومنها: ميزة تُسمى (OnZoom) تتيح للمستخدمين إقامة أحداث افتراضية مباشرة يمكن للآخرين الدفع مقابل حضورها.

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