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"الدرع العربي" توصي بزيادة رأس المال 33.3% عبر منح أسهم

الدرع العربي للتأمين
شركة الدرع العربي للتأمين
سوق السعودية

"الدرع العربي" توصي بزيادة رأس المال 33.3% عبر منح أسهم

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العربية.نت

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أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي وذلك بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.

وأوضحت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن التوصية تتضمن زيادة رأس المال بنسبة 33.33% من 300 مليون ريال إلى 400 مليون ريال، بمنح سهم واحد مقابل كل 3 أسهم.

وأشارت إلى أن زيادة رأس المال ستكون عن طريق رسملة 80 مليون ريال من الأرباح المبقاة، و20 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.

كما لفتت إلى أن أحقية أسهم المنحة، للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، والذي سوف يتم تحديد موعدها لاحقاً.

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وأكدت الشركة إلى أن زيادة رأس المال مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة وعدد الأسهم الممنوحة.

إلى ذلك، تضاعفت الأرباح الفصلية لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، قبل الزكاة 394.1% في الربع الثالث من 2020، لتصل إلى 16.57 مليون ريال مقابل 3.35 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 106.4% مقارنة مع صافي ربح قبل الزكاة بالربع الثاني من 2020 بلغ 8.03 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، ارتفع صافي ربح الدرع العربي للتأمين التعاوني بنسبة 181.4% لتصل إلى 33.36 مليون ريال مقابل 11.86 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

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