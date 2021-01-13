.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تهامة للإعلان تسعى للاستحواذ على حصة إضافية من شركة الإنتاج المتكامل

شركة تهامة للإعلان
شركة تهامة للإعلان
سوق السعودية

تهامة للإعلان تسعى للاستحواذ على حصة إضافية من شركة الإنتاج المتكامل

تنفيذاً لاستراتيجية الشركة في النمو والتوسع

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة مجال الصورة للاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة الإنتاج المتكامل للإنتاج الفني للاستحواذ على حصة إضافية من شركتها التابعة، شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع، وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف.

وقالت "تهامة للإعلان" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها ولمدة 90 يوما، قابلة للتجديد بموافقة جميع الأطراف.

وأشارت إلى وجود أطراف ذات علاقة، هي مؤسسة مجال الصورة للاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة الإنتاج المتكامل للإنتاج الفني بصفتهم شركاء لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق في شركتها التابعة، شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع.

الطاقة الدولية: متغيرات توزيع اللقاح تخيم على توقعات سوق النفط طاقة النفط الطاقة الدولية: متغيرات توزيع اللقاح تخيم على توقعات سوق النفط

وتخضع الصفقة المقترحة لموافقة السلطات المختصة.

وأوضحت تهامة للإعلان، أن المذكرة تُعد تنفيذاً لاستراتيجية الشركة في النمو والتوسع لا سيما في ظل ما يشهده قطاع الإنتاج من نمو كبير ومتسارع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وإيماناً من الشركة بدورها في دعم وتمكين القطاعات الحيوية وتمكين الشباب السعودي المتميز وتوطين الصناعة ودعم الإنتاج المحلي بشكل عام.

وكانت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، قد أعلنت في منتصف نوفمبر الماضي، عن تطورات استخدام المتحصلات زيادة رأس المال عبر إصدار أسهم حقوق الأولوية خلال الفترة من 4 أكتوبر 2020 إلى اليوم.

وقالت الشركة، إن الصافي المتحصل من زيادة رأس المال بلغ نحو 96.38 مليون ريال، بعد إجمالي مصاريف مباشرة وغير مباشرة خاصة بزيادة رأس المال بلغت نحو 3.62 مليون ريال، من إجمالي 100 مليون ريال قيمة المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية.

وبلغت نسبة متحصلات رأس المال المستخدمة 31.15%، ويتبقى مبلغ إجمالي قدره 68.85 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد