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11 مليار دولار استثمارات "الأوروبي لإعادة الإعمار" بـ2020

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتمويل
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
اقتصاد أوروبا

11 مليار دولار استثمارات "الأوروبي لإعادة الإعمار" بـ2020

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لندن – رويترز

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قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس، إنه رفع استثماراته لمستوى غير مسبوق عند 11 مليار يورو في 2020 لمساعدة الشركات في أنحاء نطاق اهتمامه على تخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وأوضح البنك التنموي، في بيانه السنوي للعمليات، أن تركيا تخطت مصر، إذ تلقت استثمارات بقيمة 1.7 مليار يورو ذهب ما يزيد قليلا عن نصفها إلى البنوك المحلية.

وركز البنك في العام الماضي على تقديم سيولة طارئة قصيرة المدى ورأسمال عامل وتمويل تجاري وإعادة هيكلة لعملائه الحاليين المتضررين من الأزمة.

وأفاد نائب رئيس البنك ورجن ريجترينك أن البنك سجل أيضا ربحا طفيفا بحوالي 100 مليون يورو في 2020، وذلك انخفاضا من ربح صاف بلغ 1.4 مليار يورو في 2019. ومن المقرر أن يصدر البنك كامل نتائجه السنوية في غضون أسابيع قليلة.

ويستثمر البنك، المملوكة غالبيته للقوى الاقتصادية الكبرى في مجموعة السبع، في 38 اقتصادا منها في وسط وشرق أوروبا وكذلك في مصر وتونس والمغرب في أفريقيا.

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