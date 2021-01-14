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فاهم الشحي رئيساً تنفيذياً جديداً لـ "سلامة"

سلامة لوغو جديد
شعار سلامة
اقتصاد الإمارات

فاهم الشحي رئيساً تنفيذياً جديداً لـ "سلامة"

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دبي - العربية.نت

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أعلن مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين ("سلامة")، اليوم الخميس عن تعيين فاهم الشحي رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة.

ويأتي تعيين الشحي عقب استقالة برويز صديق مؤخراً من منصب الرئيس التنفيذي الذي شغله منذ عام 2018، حيث انضم إلى الشركة في عام 2016.

وتمثل شركة سلامة أكبر مزود تكافل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بمستوى كفاية رأسمال "AAA"، وفقاً لمعايير إس أند بي S&P.

وشغل الشحي قبل انضمامه إلى سلامة منصب نائب رئيس تطوير الأعمال لدى شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، حيث عمل على إبرام علاقات تجارية وقاد جهود تحسين الاستثمارات الرأسمالية والأداء للشركة. ويشغل الشحي أيضاً عضوية مجلس إدارة ومنصب العضو المنتدب لشركة "مسار للحلول". وتولى قبل ذلك عدّة مناصب إدارية عليا في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومجموعة اتصالات، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تكافل الإمارات- تأمين.

وكشفت سلامة في ديسمبر 2020 عن هويتها التجارية الجديدة التي تعكس خططها الاستراتيجية للمستقبل. وهي تعد من شركات التكافل القليلة التي توزع الفائض النقدي على حملة وثائق التكافل الائتمانية المؤهلين، وكان آخر فائض نقدي تعلن عنه الشركة في أغسطس 2020.

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