قال مصدران مطلعان لرويترز إن بنك المؤسسة العربية المصرفية البحريني أتم اليوم الخميس الاستحواذ على بنك بلوم مصر مقابل 480 مليون دولار.

وأضاف أحد المصدرين "البنكان وقعا اليوم العقود النهائية للصفقة شاملة كافة الأصول المادية والعينية وحسابات العملاء".

وأكدت مصادر مطلعة لمراسلة قناة "العربية" في القاهرة فهيمة زايد توقيع الصفقة اليوم الخميس.

بلوم مصر تابع لمجموعة بنك لبنان والمهجر، وبدأ العمل في مصر العام 2005. للبنك 41 فرعا ويبلغ رأسماله المدفوع ملياري جنيه (126 مليون دولار)، بحسب موقعه الإلكتروني.

وجرت عملية إعادة هيكلة شاملة للبنك على مدار السنوات الماضية.

ووفقا لموقعها على الإنترنت، تملك المؤسسة العربية المصرفية في مصر شبكة من 28 فرعا منتشرة في المدن الكبرى.