أعلنت شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية عن تغيير اسمها إلى شركة صدر للخدمات اللوجستية.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن تغيير اسم الشركة وفقا لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 29 أكتوبر 2020.

وأضافت أن الجمعية وافقت على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساسي المتعلقة باسم الشركة من شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية إلى شركة صدر للخدمات اللوجستية.

كانت شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، قد أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان سابق إن أسباب الزيادة تتمثل في تمكينها من تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم التوسع في الخدمات اللوجستية.